Pläne für Bewegungspark: Das tut sich im Neuburger Schwalbanger

Im Neuburger Schwalbanger soll im Rahmen der Bürgerbeteiligung ein Bewegungspark entstehen. Hierzu ist im Hintergrund zuletzt einiges passiert.

Im Schwalbanger in Neuburg soll ein Ort zur sportlichen Bewegung und des sozialen Miteinanders entstehen. Hier soll die Gesundheit gefördert sowie der gesellschaftliche Zusammenhalt und die soziale Integration gestärkt werden, schreibt das Bürgerhaus in einer Mitteilung.

Vor mittlerweile zehn Jahren wurde unter der Leitung des Stadtteilmanagements eine Arbeitsgruppe zur Aufwertung des Stadtteils gegründet. Die Ersten, die ihre Ideen einbrachten, waren die Kleinsten. Deren Wunsch, zwischen den Hochhäusern neue attraktive Spielpunkte zu installieren, wurde schnell umgesetzt. Bereits drei Jahre später feierte man im Rahmen des damaligen Stadtteilfestes den erfolgreichen Abschluss der Baumaßnahmen. Obwohl mit dem Neubau der Grundschule anschließend eine öffentliche Aufenthaltsfläche entstand (aktuell aufgrund des Erweiterungsbaus gesperrt, da als Pausenhof genutzt), sind Freiflächen im Schwalbanger Mangelware. Im integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept sind jedoch Treffmöglichkeiten ohne Verzehrzwang und mit niedrigschwelligem Zugang von großer Bedeutung, heißt es.

Bürgerbeteiligung in Neuburg: Pläne für einen Bewegungspark

So wurde 2015 die Bürgerbeteiligung fortgeführt, mit dem Ziel, einen Platz zu schaffen, der von allen Stadtteilbewohnern genutzt wird. Nachdem es im Rahmen des Neubaus des Kinderhauses, der Grundschulerweiterung sowie der Planung für das Familienzentrum ruhig um den Mehrgenerationenpark wurde, kam zuletzt wieder Bewegung ins Spiel. Standort und Projektname haben sich geändert. Angedacht ist nun nämlich die Grünfläche zwischen Schule und Kindergarten, die sogenannte „Schwalbanger Mitte“ sowie eine Förderung über den Städtebauförderungs-Investitionspakt „Förderung von Sportstätten“. Beim Stadtteilfest im vergangenen Herbst wurde die Bürgerbeteiligung fortgesetzt. Bewohner hatten die Möglichkeit, aktiv an der Planung der Aufenthalts- und Freizeitfläche für alle Generationen mitzuwirken und Ideen, aber auch Bedenken einzubringen.

Seitdem ist einiges im Hintergrund passiert: Zum einem war das Stadtteilmanagement mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Leiterin des stadtteilansässigen Familienzentrums in Karlshuld, um sich den dortigen Bewegungspark anzusehen. Nach der Selektierung der Vorschläge aus der Bevölkerung fand auch ein Vor-Ort-Termin mit einem regionalen Sportwissenschaftler statt. Auf Basis der Wünsche der Bewohner, den Empfehlungen des Sportwissenschaftlers sowie dem finanziellen Budget wurde nun ein Entwurf des Bewegungsparks durch die Stadtverwaltung erstellt. Dieser wird am Stadtteilfest Schwalbanger, am Tag der Städtebauförderung am Samstag, 14. Mai, vorgestellt. (nr)

