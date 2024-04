Radfahrerin beim Rückwärtsfahren in Neuburg übersehen

In Feldkirchen ist eine Radfahrerin aus Neuburg bei einem Verkehrsunfall verletzt und anschließend in die Klinik Neuburg gebracht worden.

Eine 84-Jährige aus Neuburg ist am Donnerstagnachmittag, 11. April, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Neuburgerin war in Feldkirchen auf einem gemeinsamen Geh-und Radweg stadteinwärts unterwegs, als sie von einem Auto übersehen wurde. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Augsburgerstraße und übersah dabei die 84-jährige Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin und zog sich leichte Verletzungen zu, sie wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik Neuburg gebracht. Laut Polizei Neuburg blieb der 52-Jährige unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 2400 Euro. (AZ)

