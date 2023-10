Radweg-Diskussion: Rückendeckung für Verkehrsreferent Bernhard Pfahler

Der neue Radweg an der Augsburger Unterführung wird weiter heiß diskutiert. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler erhält nun Rückendeckung durch die eigene Fraktion.

Die Diskussionen um den neuen Radweg an der Augsburger Unterführung in Neuburg verstummen nicht. In der Stadt und den sozialen Medien wird das Thema immer noch heiß debattiert. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) erhält in dieser Angelegenheit nun Rückendeckung durch die eigene Fraktion. "Die Mehrheit der Freien-Wähler-Fraktion steht hinter ihrem Verkehrsreferenten Bernd Pfahler und trägt seine Punkte mit", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Florian Herold, Sissy Schafferhans, Johann Habermeyer und Roland Harsch.

Weiter Diskussionen um den neuen Radweg an der Augsburger Straße in Neuburg

Demnach haben sowohl das BrennerPlan-Gutachten, Verkehrsexperte Heiner Monheim als auch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) den Umbau an dieser Stell so vorgeschlagen. Im Bauausschuss wurde der Plan vorgestellt und als Empfehlung an den Stadtrat gegeben, der Stadtrat hat der Umsetzung zugestimmt. "Unser Tiefbauamt hat die Maßnahme nach der Rechtsgrundlage geplant und umgesetzt", schreiben die Freien Wähler. Die Polizei erkenne in der Umsetzung keine Fehler, und die Fahrbahn-Breite betrage 4,40 Meter - ein Meter mehr, als es sein müsste, heißt es. In einem Punkt geben die FW-Politiker den Kritikern recht: "Ja, es ist richtig, dass die Freigebe erst nach Durchführung aller Maßnahmen erfolgen hätte dürfen."

Die Fraktion macht nochmals deutlich, dass das Befahren des Gehweges in die Gegenrichtung - als Geisterradler - verboten ist und mit einem Verwarnungsgeld von 55 Euro geahndet wird. "Bei gegenseitiger Rücksichtnahme und angebrachter Geschwindigkeit ist keine Gefahr für Radfahrer und Autofahrer gegeben", sind die Freien Wähler überzeugt, die laut eigenen Angaben "zu 100 Prozent" hinter dieser Maßnahme stehen. (AZ)

