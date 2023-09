Rainer Köschke bietet seine Werke im "Supermarkt der Kunst" an

Mit einem ungewöhnlichen Konzept will der Neuburger Künstler Rainer Röschke seine Kunst für jedermann erschwinglich machen: Seine Werke sind im Biergarten Zum Saliter "im Angebot".

Kunst ist doch nur etwas für die besserverdienende Klientel - das denken viele und wenn man sich die Preise für Werke von arrivierten Künstlern ansieht, wird man in der Regel bestätigt. Nun Rainer Röschke dürfte durchaus zu den bekannten und etablierten Künstlern, zumindest der Region gehören und er will dafür sorgen, dass Kunst auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich ist.

Mit einem neuen Ausstellungskonzept überrascht er am Wochenende vom 22. bis 24. September im Biergarten "Zum Saliter" die Besucher. Unter dem Titel „Kunst - heute im Angebot“ zeigt er die immense Fülle seines künstlerischen Schaffens. Ob Skulptur, Objekt, Druck oder Malerei, alles ist vertreten und soll einladen sich sozusagen „durchzuwühlen“, vergleichbar einem „Wühltisch“ im Ausverkauf.

Das Ziel: Jeder Neuburger sollte einen Original-Röschke Zuhause haben

Betrachtet man Kunst, als Nahrung für die Seele, so wird diese Nahrung nicht im „Feinkostladen“ einer Galerie geboten, sondern ganz trivial im Discounter, wo man sich in der Regel schnell für seinen Alltagsbedarf versorgt. Das Ambiente der Ausstellung soll genau diesem Umstand Rechnung tragen, will sagen, es geht nicht um die exquisite Präsentation einzelner Arbeiten, sondern um Masse und Auswahl, sodass auch „Otto-Normal-Verbraucher“ fündig wird, zur Kasse geht, bezahlt und sich freuen kann, ein Schnäppchen gemacht zu haben.

Wichtig ist dem Künstler, dass sich jeder einen „Original-Röschke“ leisten kann und dabei geht es nicht darum, ist das jetzt große Kunst, sondern ausschließlich darum - gefällt das mir und möchte ich mich damit auch in meinem Alltag umgeben.? Die Vision des Künstlers ist, jedem Neuburger - und er beschränkt sich dabei nicht auf die geografische Zuordnung - einen „Röschke“ zu ermöglichen.

Zur Eröffnung des Supermarkts der Kunst ist jedermann eingeladen, am Freitag, 22. September, um 19 Uhr im Biergarten "Zum Saliter" in Neuburg. Die Eröffnung findet bei jedem Wetter statt. (AZ)