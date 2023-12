Mitraten und gewinnen: Was bringt 2024 für Neuburg und Umgebung?

Raten Sie mit: Was passiert im kommenden Jahr in Neuburg und Umgebung? Wer etwas gewinnen möchte, kann den Coupon ausfüllen und einsenden. Es warten tolle Preise.

Wie gerne würden wir alle doch in die Zukunft blicken. Nur mal kurz spitzen, einen Blick erhaschen auf das, was uns so brennend interessiert. Nicht ohne Grund ist der "Blick in die Zukunft" gerade am Jahreswechsel großes Thema: Bleigießen, Kartenlegen, das Orakel befragen, sind rund um Mitternacht beliebte Spielereien.

Die Neuburger Rundschau hat sich deshalb eine besonders unterhaltsame Möglichkeit überlegt, die Zukunft vorauszusehen - und dafür brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser. Zum Jahresstart hat sich die Redaktion zehn Fragen ausgedacht, auf die Ereignisse im Jahr 2024 in der Region nach und nach die Antworten geben werden – hoffentlich zumindest. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann gewinnen – unabhängig davon, ob die ganz persönliche Prognose richtig ist.

Raten Sie mit: Was geschieht 2024 in Neuburg und Umgebung?

Die Themen für 2024 kommen natürlich aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen – und sind bunt gemischt: Es geht unter anderem in die Bereiche Geschwader, Freizeit, Gesellschaft oder Sport. Sie glauben, die Antworten zu kennen? Dann machen Sie mit! Denn wir brauchen zum Hellsehen Ihre Unterstützung.

Teilnehmen ist auch in diesem Jahr ganz einfach: Füllen Sie den Teilnahmecoupon aus, den Sie in unserem E-Paper oder in der gedruckten Zeitung finden. Kreuzen Sie einfach an, welche Antwort Ihrer Meinung nach zutreffend ist. Achten Sie dabei unbedingt darauf, Ihren Namen, Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Ihre Telefonnummer anzugeben. Schneiden Sie den Coupon aus und schicken Sie ihn an:

Neuburger Rundschau,

Färberstraße C89,

86633 Neuburg,

Stichwort: Hellsehen

Sie können den ausgefüllten Coupon aber auch fotografieren und uns per E-Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de senden. Einsendeschluss für die Coupons ist Montag, 15. Januar. In den ersten Tagen des neuen Jahres werten wir die eingegangenen Antworten wieder aus und veröffentlichen die Prognose unserer Leser sowie die Meinung der Redaktion zu den verschiedenen Fragen.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir schöne Preise am Ende des Jahres 2024 - wenn wir alle wissen, was die Zukunft uns gebracht hat. Jetzt aber nichts wie ran an Stift und Schere – wir freuen uns auf Ihre Prognose für das Jahr 2024! (mwe/fene)