Reptilienfund in Neuburger Garten: Schildkröte Kunigunde ausgerissen

Plus Bei einem Neuburger Ehepaar sitzt am Mittwoch plötzlich eine Schildkröte im Garten. Der Besitzer konnte bisher nicht ausgemacht werden.

Von Tim Graser

Ulla Voth war im ersten Moment perplex. Eigentlich wollte sie am Mittwochnachmittag nur gemütlich im Garten werkeln, da sitzt plötzlich eine Schildkröte vor ihren Füßen im Gras. "Die saß da einfach im Garten", erzählt die Seniorin. Das Ehepaar Voth wohnt schon lange in Neuburg, und so manches verletzte Tier haben die beiden im Laufe der Jahre schon wieder aufgepäppelt: Vögel, Katzen, Eichhörnchen - "aber eine Schildkröte haben wir noch nie gehabt", sagt Ehemann Peter.

So ein Fund wirft natürlich Fragen auf: Woher kommt die Schildkröte? Wem gehört sie? Und vor allem: Was macht man jetzt damit? Das Grundstück der Voths liegt direkt am Bahndamm und ist mit Maschendraht eingezäunt. Die Schildkröte - Peter Voth hat sie kurzerhand "Kunigunde" getauft - muss sich also unter dem Zaun hindurchgedrückt haben und ist davor möglicherweise schon durch die Nachbargärten gezogen. Auf Futtersuche können Landschildkröten bis zu 400 Meter am Tag zurücklegen. Seitdem hat das Ehepaar das Reptil nicht mehr aus den Augen gelassen.

