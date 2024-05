Neuburg

vor 32 Min.

Sanierung länger als geplant: Stadtbergauffahrt am Montagvormittag gesperrt

Die Aufräumarbeiten am Stadtberg verzögern sich um einen halben Tag. Die Auffahrt in die Altstadt bleibt am Montagvormittag gesperrt.

Die aktuelle Sperrung der Stadtbergauffahrt muss um einen halben Tag verlängert werden. So ist die Auffahrt am kommenden Montag, 27. Mai, von 7 Uhr bis 12 Uhr komplett gesperrt. Grund für die fünfstündige Sperrung sind letzte Aufräumarbeiten durch die städtischen Betriebe. Aufräumarbeiten am Neuburger Stadtberg dauern einen halben Tag länger In den vergangenen fünf Tagen wurden am Hang unterhalb der Burgwehr umfangreiche Sicherungsarbeiten zur Stabilisierung vorgenommen. Am Samstag und Sonntag ist die Stadtbergauffahrt nur halbseitig gesperrt und kann in beide Richtungen befahren werden. Ab kommender Woche ist dann auch der beliebte Fußweg vom Ottheinrichplatz zur Burgwehr wieder frei begehbar. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Dritter Bauabschnitt in der Eybstraße: Verkehrsführung wird geändert

Neuburg Plus Diese Straße ist eine der schlimmsten Schlaglochpisten Neuburgs

