Schloßfest-Tag an der Schwalbanger-Grundschule: Büchsenwerfen und Ritterbrote

Auch im Schulalltag ist das Neuburger Schloßfest Thema. In der Grundschule gab es viele Überraschungen rund zum Renaissancefest.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule "Am Schwalbanger" konnten auch an der Schule „Schloßfestluft“ schnuppern. Dies ermöglichten die Lehramtsanwärter und -innen des Ausbildungsseminars um Sandra Mohr. So wurden die Kinder und Lehrerinnen mit den unterschiedlichsten Aktionen rund um das Neuburger Renaissancefest überrascht.

Ob beim Schminken, dem Binden von Buchskränzen und Glöckenarmbändern oder dem Bauen von Katapulten, überall bildeten sich lange Schlangen. Neben diesen kreativen Möglichkeiten konnten die Schülerinnen und Schüler auch verschiedenste bekannte und unbekannte Spiele wie Dosenwerfen, Stelzenlaufen, Wikingerschach oder Mölkky ausprobieren. Zur Stärkung gab es in der Aula leckere Ritterbrote, die ganz typisch an einer langen Tafel selbst belegt werden mussten.

Mit großer Begeisterung waren die Kinder bei der Sache und so kam der Abschlussgong bei den meisten viel zu früh, auch wenn bereits viele individuelle Einzelstücke und vor allem tolle Erinnerungen im Gepäck waren. Ein großes Dankeschön an das Ausbildungsseminar, dass mit viel Liebe zum Detail diesen tollen Tag für die Kinder vorbereitet und durchgeführt hat. (AZ)