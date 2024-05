Schneewittchen trifft Shakespeare in der zweiten Josy Meidinger Ausstellung

Zum zweiten Mal öffnet das Josy Meidinger Haus mit einer besonderen Themenausstellung. Zudem öffnet im Museum erstmals der zweite Stock.

Wer es in der Vorweihnachtszeit 2023 nicht geschafft hat, hat jetzt die Gelegenheit, eine ganz besondere Sammlung der Stadt Neuburg zu bestaunen. Nur bis zum 2. Juni und auch nur an Sonn- und Feiertagen ist nämlich die Ausstellung „Im Zwergenland“ im Josy Meidinger Haus (ehemaliges Bio-Historicum) in der Amalienstraße 33 geöffnet. Zu sehen gibt es – jeweils von 11 bis 19 Uhr - eine neue Auswahl der wundersamen Scherenschnitte von Josy Meidinger, die lange Jahre im Grünauer Schloss gelebt hat.

Gleich im Erdgeschoss faszinieren zwei farbenprächtige Dioramen mit Bildern der Weihnachtskrippe und der Dreikönigslegende. Außerdem wurde im 1. Stock das sogenannte Meidinger-Zimmer mit Möbeln und Dekor aus dem Besitz der Künstlerin erweitert. Dort sind auch verschiedenste Handwerksutensilien zur Herstellung der filigranen Scherenschnitte zu bestaunen.

Des Weiteren hängen hier in drei Räumen facettenreiche, kunstvolle Arbeiten. Sowohl Märchenszenen, wie beispielsweise „Schneewittchen“, als auch Zwergenbilder oder Shakespeare-Illustrationen zum „Sommernachtstraum“ bezaubern den Betrachter. Mit unglaublicher Präzision, mit Liebe und oftmals auch mit Witz hat die Ausnahmekünstlerin ihre kleinen, unglaublich filigranen Arbeiten angefertigt. Wirklichkeit und Traum scheinen hier aufeinanderzutreffen und ein zweiter Blick ist oft nicht genug.

Zweite Josy Meidinger Ausstellung "Im Zwergenland" geöffnet

Im zweiten Stock hängen erstmalig ziemlich moderne Scherenschnitt-Arbeiten. Sie stammen aus der umfangreichen Sammlung von Meidingers Neffen Dr. Elmar Gernert und ermöglichen einen Blick auf Scherenschnitte des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Auch hier wird es immer wieder neue Arbeiten zu sehen geben.

Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl hofft, dass man im Laufe der Zeit die Öffnungszeiten erweitern kann, dass man mehr als zwei oder drei Ausstellungen pro Jahr zeigen kann und vielleicht sogar - für diese Nischenkunst - eigene Scherenschnitt-Workshops anbieten kann. Bis dahin kann man sich aber schon über die ausgestellten Wunderwerke freuen. Für interessierte Gruppen gibt es auf Nachfrage Sonderöffnungen – falls möglich. Ausstellung „Im Zwergenland“ bis zum 2. Juni an Sonn- und Feiertagen jeweils von 11 bis 19 Uhr im ehemaligen Josy Meidinger Haus in der Amalienstraße 33. Weitere Fragen bitte an Kultur@neuburg-donau.de.

Lesen Sie dazu auch