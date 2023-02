Schrägparkplätze an der Grünauer Straße kosten künftig etwas

Für die Schrägparkplätze in der Grünauer Straße erhebt die Stadt künftig Gebühren. So soll das neue Parkhaus besser ausgelastet werden. Zudem gilt nun ein Halteverbot.

Bisher sind die Schrägparkplätze entlang der Grünauer Straße, im Bereich der Mittelschule, kostenlos nutzbar. Dies ändert sich nun. Der Neuburger Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen, die Flächen künftig parkscheinpflichtig zu bewirtschaften. Die Mitglieder des Gremiums diskutierten lange über die beste Lösung, die Abstimmung fiel mit sieben zu sechs denkbar knapp aus. Ein Argument der Befürworter war, dass das neue, kostenpflichtige Parkbad-Parkhaus meist leer steht, weil viele auf die kostenlosen Stellplätze nebenan ausweichen. Muss man für diese nun auch zahlen, könnte sich die Auslastung im Parkhaus erhöhen, so die Hoffnung.

Neuburg: Parkgebühren für Parkplätze in der Grünauer Straße

Um zu verhindern, dass Verkehrsteilnehmer zum Parken auf andere Bereiche der Grünauer Straße ausweichen, hat der Ausschuss zudem ein beidseitiges Halteverbot von der Einmündung Rohrenfelder Straße bis zur Berliner Straße beschlossen. Abzuwarten bleibt, wie sich dies auf die Parksituation in der Rohrenfelder Straße auswirkt. Die Parkregelung vor dem Kindergarten gegenüber der Grundschule bleibt wie gehabt. Ein ausführlicher Bericht folgt. (ands)