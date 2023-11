Apotheken im Landkreis bleiben am Mittwoch geschlossen

Am Protesttag beteiligen sich alle Apotheken im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Apotheker wehren sich gegen "Scheinapotheken" und überholtes Vergütungssystem.

Am Mittwoch, 22. November, bleiben alle Apotheken im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geschlossen. Sie beteiligen sich an einem Protesttag, der an diesem Tag in ganz Bayern und Baden-Württemberg stattfindet. Es ist einer von bundesweit vier Terminen, mit denen die Apothekerverbände auf die Lage der Branche hinweisen wollen. Aus demselben Grund hatten schon im Juni alle Apotheken geschlossen.

Zum einen geht es ihnen um ums Finanzielle. Die Apothekerinnen und Apotheker fordern zum einen höhere Vergütung, damit die Zahl der Apotheken nicht weiter sinkt. Nach Angaben des Bayerischen Apothekerverbandes gab es im Freistaat im Jahr 2013 rund 3300 Apotheken, zehn Jahre später sind es noch 2818. Zum anderen lehnen sie die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ab, wonach Apotheken-Filialen ausschließlich mit Pharmazeutisch Technischen Assistenten (PTA) geführt werden können – also ohne Apotheker.

Die Notdienste sind an diesem Tag gewährleistet. Wer an diesem Tag zwingend ein Medikament braucht, kann sich an die Elisen-Apotheke in Nassenfels wenden. (clst)