Baulandpreise rund um Neuburg: Immobilien werden zum Luxusgut

Der Verein Haus und Grund rät seinen Mitgliedern, sich vor dem Kauf einer Immobilie die Finanzierung sehr gut durchzurechnen.

„Wer kann oder will bei diesen Preisen heute noch bauen?“ Diese Frage stellte Rainer Bierwagen, Vorsitzender des Vereins „Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen“, in der jüngsten Mitgliederversammlung in die Runde. Er informierte die Anwesenden über die auf Höchstniveau befindlichen Baupreise und die Bauzinsen, die bei einer zehnjährigen Zinsfestschreibung seit Ende vergangenen Jahres von rund einem Prozent auf derzeit 3,5 Prozent angestiegen sind. Unter diesen Gegebenheiten sieht er die von der Regierung geforderten 400.000 Wohnungen pro Jahr als nicht umsetzbar, da der Wohnungsbau nicht mehr bezahlbar sei. Sein Rat an die Mitglieder lautete deshalb: „Rechnen Sie sich sehr genau durch, ob Sie sich ein Haus bzw. eine Wohnung auch wirklich leisten können“.

Birgit Momberg, Kassier des Vereins, konnte über einen positiven Geschäftsverlauf berichten. Auf Grund des guten Ergebnisses kann der jährliche Beitrag von 30 Euro auch für 2023 beibehalten werden.

Im Anschluss bedankte sich Rainer Bierwagen bei den bis August 2021 tätigen Vorstandsmitgliedern und stellte den Antrag, Theo Walter, der die Geschicke des Vereins 33 Jahre lang gelenkt hatte, zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Theo Walter – überrascht und auch ein wenig gerührt – bedankte sich nach einstimmigem Beschluss für die Auszeichnung und wünschte dem Verein und dem neuen Vorstand weiterhin viel Erfolg.

Claudia Czauderna, die zweite Vorsitzende und zugleich Rechtsberaterin des Vereins, informierte die Mitglieder über die verschiedenen Mieterhöhungsmöglichkeiten und empfahl ihnen, sich vor Abschluss eines neuen Mietvertrags bei den Rechtsberatern des Vereins zu erkundigen, was beim Ausfüllen des Mietvertragsformulars zu beachten sei. Denn: „Ein bestehender Vertrag lässt sich nicht so leicht ändern.“

Dr. Ulrike Kirchhoff, die Vorsitzende des Landesverbands Haus & Grund Bayern, hielt den Gastvortrag und gab den Anwesenden einige wichtige Informationen zu der bis 31. Oktober abzugebenden Grundsteuererklärung. Ferner berichtete sie ausführlich über die bestehenden und geplanten Gesetzesänderungen wegen der gestiegenen Energiekosten und des Erreichens des Klimaziels. Ihr Fazit: „Auf Eigentümer von Immobilien kommt in den nächsten Jahrzehnten ein gewaltiger Kraftakt zu. Der Staat ist aufgerufen, finanziell zu unterstützen, sonst bekommen wir einen Leerstand, der dem Ziel, die die Wohnungsnot zu bekämpfen zuwiderläuft“.

Zuletzt empfahl sie den Vermietern, die Vorauszahlungen für Heizkosten möglichst schnell anzupassen, um hohe Nachzahlungen durch die Mieter zu verhindern. (AZ)