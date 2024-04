Dieses Buch erzählt 34 Geschichten über den Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Plus Die Landkreis-Gästeführer haben ein Buch herausgebracht, das sich den Besonderheiten im Kreis Neuburg-Schrobenhausen widmet. Wie es dazu kam und warum die Idee dahinter nicht neu ist.

50 Jahre, 50 Geschichten: Zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen hatten die Landkreisgästeführer Erna Frankenberger (verstorben), Marianne Gremmelspacher-Lachermayer, Anneka Hesslinger, Fritz Müller, Harald Müller, Ann-Kathrin Pfister, Sabine Rademacher, Edeltraut Schubert, Christa Söllner, Manfred Veit und Maria Weibl 50 sehenswerte und historisch, architektonisch, volkskundlich, landschaftlich oder künstlerisch interessante Orte ausgewählt, um sie interessierten Lesern der Heimatzeitungen vorzustellen. Diese Geschichten lassen tief in die Heimatgeschichte und Besonderheiten des Landkreises eintauchen, verspricht Harald Müller. Deshalb hat er als Vorsitzender des Vereins der Gästeführer die Initiative ergriffen und aus dieser Serie 34 Geschichten ausgewählt, um sie als Buch mit dem Titel Buch „Geschichten aus Neuburg-Schrobenhausen, erzählt von den Gästeführern der Region“ herauszugeben.

Die Idee ist nicht neu, er hatte vor zwei Jahren bereits für sich privat eine Art Fotobuch erstellt und dem Landkreis vorgeschlagen, die Geschichten nach diesem Vorbild als Buch zu veröffentlichen. Die Umsetzung dauerte allerdings etwas, sodass sich die Gästeführer aufgrund der positiven Resonanz auf die damalige Zeitungsserie entschieden haben, selber als Herausgeber aufzutreten. Das bisherige Layout wurde verbessert und professionalisiert, ein neuer Umschlag gestaltet. Jeweils mehrere Kapitel stammen aus der Feder von Müller und dem früheren Kreisheimatpfleger Manfred Veit, von Christa Söllner, Maria Weibl und Anneka Hesslinger, die anderen Gästeführer trugen jeweils ein Kapitel bei.