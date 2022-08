Lieferengpässe: Welche Medikamente in der Region knapp sind

Plus Die Liste von Medikamenten, die nicht lieferbar sind, wird immer länger. Nicht nur Apotheken in der Region sind von dem Mangel betroffen, sondern auch Krankenhäuser.

Wer gerade ein fieberndes Kind zu Hause hat und Fiebersaft kaufen möchte, muss die Apotheke womöglich wieder mit leeren Händen verlassen. Denn die Lieferengpässe bei Medikamenten haben inzwischen auch Arzneimittel erreicht, die bislang nicht betroffen waren.