Neuburg-Schrobenhausen

vor 32 Min.

Landwirtschaft leidet: Landkreis erlebt größte Trockenheit seit 1975

Wo ist der Forsthofweiher hin? Der Teich im Gietlhausener Wald ist seit Wochen ausgetrocknet und der Bestand an Fischen verendet.

Plus Die Hitze hat Natur und Landwirtschaft im Kreis Neuburg-Schrobenhausen zugesetzt. Der Bauernverband schätzt 40 Prozent Einbußen beim Ernteertrag.

Von Winfried Rein

Auch wenn das Wetter in den vergangenen Tagen etwas abgekühlt hat und am Freitag der langersehnte Regen kam: Die Hitzeperiode der vergangenen Wochen hat längst ihre Spuren hinterlassen – an manchen Stellen sogar auf irreparable Weise. Die Trockenheit des Tropensommers 2022 lässt alle Hoffnungen der Bauern auf eine gute Herbsternte schwinden.

