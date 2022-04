Störche kämpfen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen um Nistplätze

Plus Der Wintereinbruch trifft die Weißstörche hart. Alle 31 Standorte im Landkreis sind besetzt. Einen heftigen Streit liefern sich die Tiere auf dem Brauereidach in Rohrenfels.

Kaum sind die Weißstörche zurückgekehrt, gibt es wieder Kämpfe um die besten Nistplätze. Auf der alten Brauerei in Rohrenfels musste sich der Storch des Vorjahres einem Neuankömmling beugen und verletzt zurückziehen. Helfer haben ihn gepflegt. Alle 31 Horste im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind mittlerweile besetzt.