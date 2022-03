Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Mediziner aus Raum Neuburg rät weiterhin zur Impfung

Plus Die Menschen stellen sich die Frage: Macht das Impfen angesichts hoher Inzidenzen überhaupt noch Sinn? Fachleute erklären die aktuelle Lage und geben einen Ausblick.

Von Laura Gastl UND Anna Hecker

Er war so groß angekündigt: der „Freedom Day“. So gut wie alle Maßnahmen sollten fallen, alles sah sehr nach der so schmerzhaft vermissten Normalität aus. Doch jetzt ist klar, auf den Wegfall der Corona-Maßnahmen muss man – zumindest in Bayern – noch etwas warten. Begründet wird das mit den rekordhohen Inzidenzwerten, die den Freistaat überziehen. Laut Landratsamt liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen aktuell bei fast 2500. Fachleute aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen geben Antworten, wie die aktuelle Lage aussieht, wie es um die Impfungen steht und was von der Zukunft erwartet werden kann.

