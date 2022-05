Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

Flüchtlingskinder besuchen Schulen in Neuburg-Schrobenhausen

21 junge Ukrainer besuchen jetzt regelmäßig die Paul-Winter-Schule in Neuburg. Rektorin Sonja Kalisch und Schulamtsdirektorin Ilse Stork (vorne rechts) wollen die Angebote für Flüchtlingskinder verbessern.

Plus Ukrainische Kinder lernen in Grundschulen und in „Willkommensgruppen“. Mit Dolmetschern und einer Mischung von Deutsch und Englisch klappt die Verständigung.

Von Winfried Rein

„Haus, Schule, Guten Morgen“ – das sind die ersten deutschen Wörter, die Olena und David gelernt haben. Die beiden jungen Ukrainer besuchen seit Kurzem die sogenannte „Willkommensgruppe“ in der Paul-Winter-Realschule. 21 Flüchtlinge kommen regelmäßig, acht unterrichtet die Franz-von-Lenbach-Realschule in Schrobenhausen.

