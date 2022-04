Neuburg

17:00 Uhr

Senior der Neuburger Journalisten ist nun 85

Plus Michael Bickel feiert im Kreise seiner Familie 85. Geburtstag. 28 Jahre lang war er Leiter der Lokalredaktion der Neuburger Rundschau. Glückwünsche gibt’s auch von politisch hoher Stelle.

Von Manfred Rinkie

Es war der 1. Juli 1972, der Tag, an dem die Landkreisreform in Kraft trat. An diesem Tag vor knapp 50 Jahren übernahm Michael Bickel die Redaktionsleitung bei der Neuburger Rundschau, die 20 Jahre zuvor erstmals in Neuburg erschienen war. 28 Jahre lang leitete er dann die Geschicke der Heimatzeitung, ehe er seine aktive Zeit beendete. Jetzt feierte er zu Hause in Neuburg im Kreise der Familie seinen 85. Geburtstag.

