Sensoren für Radler: Das ist neu an der Monheimer Kreuzung

An der Monheimer Kreuzung in Neuburg haben sich nicht nur die Ampelphasen geändert. Radfahrer werden nun von Sensoren erfasst.

An der viel diskutierten Monheimer Kreuzung in Neuburg haben sich nicht nur die Ampelphasen geändert. Neuerdings sind an zwei Ampeln an der Ingolstädter Straße – jeweils eine stadtein- und auswärts – Sensoren installiert, die Radfahrer auf deren Spur mittels Radar erfassen und damit die Bedarfsampel aktivieren, erklärt Markus Richter vom Ordnungsamt der Stadt Neuburg.

Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg: Kameras erfassen Radfahrer

Kommt kein Radfahrer, soll die Ampel auch nicht umspringen – so der Plan. Aktuell gebe es noch technische Probleme, weshalb man die Radar-Technik von Siemens nachjustieren lassen müsse, so Richter. Fußgänger müssen nach wie vor einen Druckknopf betätigen. (ands)

