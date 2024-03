Neuburg

10:56 Uhr

Smartphone in einem Lokal am Neuburger Schrannenplatz gestohlen

In einem Lokal in Neuburg ist ein Smartphone gestohlen worden.

In einem Lokal am Neuburger Schrannenplatz lag ein Smartphone am Ausschanktresen. Ein Unbekannter hat das Handy mitgenommen.

In einer Gaststätte am Neuburger Schrannenplatz ist am Mittwochvormittag ein Smartphone, ein Samsung Galaxy S24, im Wert von 250 Euro entwendet worden. Das Handy lag laut Angaben der Polizei gegen 10.15 Uhr am Ausschanktresen der Gaststätte, ein bislang unbekannter Täter hat es von dort mitgenommen. Handy am Neuburger Schrannenplatz entwendet Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

