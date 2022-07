Sommeraktion: Vergünstigte Saisonkarte für das Neuburger Brandlbad

Immer wieder kam es heuer vor dem Neuburger Brandlbad zu langen Schlangen. Die Automaten lassen sich nicht so schnell umstellen. Doch nun gibt es eine verbilligte Saisonkarte.

Im Neuburger Brandlbad in den Donauauen kam es an heißen Tagen heuer zeitweise zu langen Warteschlangen vor den Kassenautomaten im Eingangsbereich (lesen Sie hier mehr dazu). Der aufgekommene Unmut war verständlich und so galt es nun für eine von OB Bernhard Gmehling eingesetzte Arbeitsgruppe, eine rasche und praktikable Verbesserung zu erarbeiten, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Als Sofortmaßnahme bieten die Stadtwerke eine stark vergünstigte Saisonkarte an, die dem Besitzer jederzeit einen wartefreien Zugang ermöglicht. Die Karten sind ab 6. Juli zum Preis von 50 Euro beziehungsweise ermäßigt 25 Euro bei drei Verkaufsstellen und auf www.stadtwerke-neuburg.de erhältlich.

Selbstverständlich habe das Team um Werkreferent Roland Harsch, Bereichsleiter Andreas Bichler, Bäderleiter Maik Müller und Digitalisierungs-Fachmann Dominik Weiss auch die Möglichkeiten einer sofortigen Technikumstellung intensiv geprüft, so die Stadt. Dabei habe sich aber schnell herausgestekkt, dass unabhängig von den hohen Kosten eine Adhoc-Umstellung während der laufenden Saison nicht möglich ist. Allein die Lieferzeiten und Verfügbarkeiten schieben hier einen Riegel vor. Trotzdem wird natürlich an der Ermöglichung einer digitalen und damit wartefreien Bezahlmöglichkeit gearbeitet, heißt es.

Verbilligte Saisonkarte für das Brandlbad in Neuburg

Als schnelle Verbesserung gibt es nun die deutlich preiswerteren Saisonkarten, die im Juli, August und September freien Zutritt ermöglichen. Anstatt der eigentlichen 95 Euro kostet die Karte 50 Euro und rechnet sich damit im Vergleich zum Tagespreis von 4,50 Euro bereits ab dem zwölften Besuch. Die ermäßigte Saisonkarte wird anstatt für 50 Euro für nur 25 Euro angeboten und macht sich damit beim Tagespreisvergleich von 2,50 Euro bereits ab dem elften Besuch bezahlt. Sollte übrigens bei schlechterem Wetter bereits im September auf das Hallenbad umgestellt werden, bleiben die ermäßigten Saisonkarten bis Ende September auch dort gültig.



Die Vorteile liegen laut Stadt auf der Hand: Wer sich für eine Saisonkarte entscheidet, kann mit dieser direkt an das Drehkreuz treten und nach dem kurzen Einstecken unmittelbar eintreten. Somit umgeht man jede mögliche Wartezeit und spart bei entsprechender Nutzung Eintrittsgebühren.

Die vergünstigen Saisonkarten 2022 gibt es ab 6. Juli täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr bei der Tourist-Info, im Bücherturm (Dienstag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und Dienstag bis Frreitag von 13.30 Uhr bis 18 Uhr) sowie direkt bei den Stadtwerken (Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr). Darüber hinaus kann die Karte auch über www.stadtwerke-neuburg.de bestellt werden und wird dann zugeschickt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch