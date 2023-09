Songwriter's Special mit Künstlern aus Italien und den USA

C.B. Green veranstaltet im Oktober an zwei Tagen erneut ein Songwirter's Special in der Kunstscheune in Marienheim. Diese Künstler nehmen teil.

Popmusiker C.B.Green präsentiert Singer und Songwriter, die mit ihm die Liebe zur handgemachten Musik teilen. Nur Selbstgeschriebenes und „der Mensch hinter der Musik“ spielen hier eine Rolle. Bei der Auswahl seiner Gäste ist C.B.Green wählerisch. Nicht nur Virtuosität und technisches Können ist Grundlage für die Einladung, sondern auch Ausdruck und starke Songs. Im Oktober spielen zwei Künstlerinnen aus den USA und Italien in der Kunstscheune.

Neuburgs bekannter Singer und Songwriter C.B. Green veranstaltet im Oktober wieder ein Songwriter Special. Dieses Jahr mit Künstlern aus den USA und Italien. Foto: Oliver Breu

C.B.Green: "Ich bin ein Songmensch“, sagt C.B.Green. Ergreifende Melodien, Harmonien und Texte machen für ihn gute Lieder aus. Seinen Stil kann man als „acoustic pop“ bezeichnen. Wunderbare Hooks. Titel, die unter die Haut gehen, handwerklich anspruchsvoll. Der Sänger und Gitarrist ist 2023 abermals auf Europatournee mit Bonnie Tyler und eröffnet die Konzerte mit seinen eigenen Songs. Viele TV Auftritte und Radio Events bereichern seinen Werdegang ebenso wie die kleinen Singer/ Songwriter-Abende: „live, und nur mit Gitarre begleitet, kann ich am besten das Herz des Zuhörers treffen

C.B. Green veranstaltet Songwriter's Special in der Kunstscheune

Die Amerikanerin Shannon Callahan ist im Oktober beim Songwriter's Special von C.B. Green in der Kunstscheune in Neuburg zu Gast. Foto: Marco Magnago

Shannon Callahan: Shannon Callahan wurde in San Francisco/ Kalifornien geboren und studierte klassische Musik u.a. in Florenz. Ihre musikalische Bandbreit ist enorm: mit 18 ging sie das erste Mal auf Klassik-Tour, in der Schweiz sang sie Opern, in Berlin spielte sie im Musical “Der Glöckner von Notre Dame” die weibliche Hauptrolle und im Wiener Konzerthaus war sie Solistin mit dem Prager Orchestra. Mit ihrer eigenen Musik gewann sie den 1. Platz bei der „Emergenza“ Deutschland. Zur Zeit singt Shannon leidenschaftlich mehr Kinderlieder als je zuvor, weil sie zwei kleine Kinder hat.

Martina Corsini ist eine von zwei Künstlerinnen die beim Songwriter's Special von C.B. Green in der Kunstscheune auftreten. Die Italienerin lebt inzwischen in Schottland. Foto: Martina Corsini

Martina Corsini: Vor kurzem stolperte C.B.Green im Internet über die Musik von Martina Corsini. Eine Künstlerin, die in Italien geboren ist, mittlerweile aber in Glasgow lebt. Sie ist eine vielseitige Künstlerin, die scheinbar mühelos Funk, Pop, Soul und Jazz in ihrer Musik vereint. Vor einem multikulturellen familiären Background spiegeln ihre Lieder Themen wie ihre persönliche Entwicklung, Liebe und ihre Verbundenheit zu Freiheit wider. Sie spielt unterschiedliche Instrumente, vor allem Gitarre und Bass. Im Moment arbeitet Martina Corsini leidenschaftlich an ihrer ersten, eigenen CD.

Das Songwriter's Special findet am 26. und 27. Oktober in der Kunsthalle in Marienheim statt. Einlass ist um 19 Uhr und Beginn ist um 20.30 Uhr. Tickets können unter www.kunstscheune-neuburg.de erworben werden.

