Neuburg

16:39 Uhr

Stadt Neuburg lässt den Arcofelsen sprengen

Ortstermin am Arcofelsen: OB Bernhard Gmehling verhandelt mit Geologen, Gewo und Spezialisten für Felssicherung aus Österreich.

Plus Die Nase des Arcofelsen in Neuburg stellt eine zu große Gefahr dar. Acht Teilsprengungen über 60.000 Euro sollen das Problem lösen und den Weg an der Donau wieder sicher machen.

Von Winfried Rein

Der Felsen an der Arcogrotte soll jetzt doch gesprengt werden. Der etwa 300 Tonnen schwere Vorsprung könne mit dieser Methode am besten abgetragen werden. Auf dieses Vorgehen einigte man sich bei einem Ortstermin Dienstagnachmittag mit OB Bernhard Gmehling, Ordnungsamt, Geologen, Gewo und einem Vertreter der österreichischen Firma Kaim.

