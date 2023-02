Stadtkapelle Neuburg ehrt langjährige Mitglieder 

Die Geehrten gehören dem Neuburger Klangkörper seit 40 beziehungsweise 50 Jahren an. „…dann kann der Verein ja nicht so schlecht sein!“

Die Stadtkapelle Neuburg hat fünf seiner Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Zu den Geehrten gehören Hubert Kreisel, Josef Lösch, Erwin Heckel, Claudia Bosslet sowie Markus Haninger.

Hubert Kreisel, Josef Lösch und Erwin Heckel gehören dem Verein bereits seit 1972 an – feiern also 50-jährige Mitgliedschaft. Claudia Bosslet und Markus Haninger sind beide zehn Jahre später zur Stadtkapelle Neuburg, damals noch Stadtkapelle Feldkirchen, gestoßen. In seiner Laudatio würdigte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Dominik Bockelt, die Verdienste der Geehrten: "Ohne eure langjährige Unterstützung wäre der Verein heute nicht da, wo er jetzt steht. Wir bedanken uns herzlich für euren Einsatz für die Stadtkapelle Neuburg und hoffen, dass ihr alle noch 50 Jahre obendrauf legt!"

Die ausgezeichneten Musiker waren in den 50 Jahren ihrer Mitgliedschaft auch im Vorstand der Stadtkapelle Neuburg aktiv

Heckel betont bei der Urkundenverleihung mit einem Augenzwinkern: „Wenn man, wie wir Drei, 50 Jahre und mehr in einem Verein Mitglied ist, kann der Verein ja nicht so schlecht sein!“ Hubert Kreisel, Josef Lösch und Erwin Heckel können auf eine ereignisreiche Zeit bei der Neuburger Stadtkapelle zurückblicken. Neben diversen gemeinsamen Auftritten waren alle Drei in unterschiedlichen Rollen als Vorstandsmitglieder des Vereins tätig. „Die Möglichkeit für die Vereinsfahrten nach Bali zum Beispiel haben wir allein den Verbindungen von Josef Lösch zu verdanken, der seine berufliche Tätigkeit nutzen konnte“, erzählt Richard Golder im Gespräch.

Neben der Stadtkapelle musizieren Kreisel, Lösch und Heckel auch in der von Erwin Heckel mitgegründeten Siedlerband. Diese ist aber in keinem Fall ein Konkurrenz-Projekt zur Stadtkapelle, sondern einfach nur aus Freude zum gemeinsamen Musizieren entstanden, betonen die Drei. So kann es auch durchaus mal passieren, dass die Siedlerband für einen Blasmusik-Auftritt einspringt, wenn die Stadtkapelle in einen terminlichen Engpass kommt.

Eingerahmt von Stadtkapellmeister Alexander Haninger (links) sowie Vorsitzendem Dominik Bocklet und "Vize" Tobias Wetzel (von rechts) sind Markus Haninger und Claudia Bosslet, die seit 40 Jahren Mitglied der Stadtkapelle Neuburg sind. Foto: Maximilian Rall

Auch die 40-jährigen Jubilare waren während ihrer bisherigen Mitgliedschaft im Verein nicht untätig. Während der Werdegang von Markus Haninger als langjähriger Leiter der Vorstufe und des Jugendblasorchesters vermutlich bestens bekannt sein dürfte, spielte sich das Engagement von Claudia Bosslet eher im Hintergrund ab. Sie verstand es, sich schon früh mit dem Thema Computer und IT zu beschäftigen. Unter anderem verfasste sie eigenständig die Festschrift zum 30-jährigen Vereinsjubiläum. „Claudia war immer eine hervorragende Schlagzeugerin, die sich lange als einzige Frau in ihrem Register durchzusetzen wusste“, erzählt Stadtkapellmeister Alexander Haninger mit einem Lächeln auf den Lippen, bei dem Gedanken an die zurückliegenden Jahre mit den fünf Musikern.

Neben der Ehrung durch den Verein erhielten die 50-jährigen Jubilare auch eine Ehrung durch den bayrischen Blasmusikverband (BBMV) für Ihre Verdienste und ihr Engagement in der Laienmusik. (AZ)