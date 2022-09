Start für die "Starken Stücke": Stefan Zinner bringt Blues und viel Humor

Schauspieler und Komiker Stephan Zinner eröffnet mit seinem Programm die neue Saisonder „Starken Stücke“ in Neuburg – und bringt auch den Eberhofer ins Gespräch.

Mitten hinein ins wahre Leben – beinah jenseits der weltweiten Katastrophen – spielte Stephan Zinner sich und seine hingerissenen Gäste im Neuburger Stadttheater. Der bekannte Schauspieler, Kabarettist und eben auch Musiker erheiterte gekonnt mit seinem Programm „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und Ich“. Zinner markierte mit seinem Auftritt den Start in die neue Saison 2022/23 des Neuburger Stadttheaters.

Gemeinsam mit seinem musikalischen Kompagnon Peter Pichler machte er sich hingebungsvoll auf zu den Wurzeln des Blues im Mississippi-Delta, ließ bayrische Gospels erklingen und erzählte herrlich wundersame, meist aber glaubwürdige Geschichten. So müsse sich ein Bluesmusiker im Gegensatz zum Popsänger aus Kostengründen von Ravioli ernähren – er sei deshalb sehr froh, dass der 21-jährige Sohn ausgezogen sei, selbiger habe sehr viel Strom verbraucht. Isar I sei nur wegen seines Sohnes gelaufen. Jetzt teile er sich den Haushalt noch mit drei Frauen – 13, 17 und 49 Jahre. Probleme gebe es beim Zusammenleben hauptsächlich bei der Nutzung des Bades. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zollten belustigte Zustimmung.

Doch auch außer Haus ist die Welt nicht mehr so, wie „Steve“ aus Trostberg sie kannte und gut fand. So gäbe es, da wo die Eberhofer-Krimis gedreht würden, einen Kreisverkehr mit nur einer Ausfahrt – eine Kurve hätte gereicht. Der Barkeeper im Glockenbach wolle einem kein Bier, sondern „was Gutes“ servieren.

Stefan Zinner ist mit seinem aktuellen Programm im Neuburger Stadttheater zu sehen

Junge Paare seien häufig viel zu konservativ, würden außerdem einen Hund gemeinsamen Kindern vorziehen und das arme Tier dann in einer Babytrage vor der Brust transportieren. Junge Männer befänden sich mit 25 Jahren schon im Orthopäden-Outfit. Verrückte Welt. So verrückt, dass Stephan Zinner auf einer Honigdosen-Gitarre den „Maisfeldblues“ spielte oder den Blues vom „Nazi in der Kiste“, welche nicht einmal die Sondermülldeponie haben wolle.

Humorvoll ist sein Blick auf die Welt, ganz der bayerischen Lebensart entsprechend wohlwollend kritisch. Eine Kritik, die sich unsere Gesellschaft oftmals zu Herzen nehmen könnte, vor allem jene, die Zinner in dem Lied „Ich, ich, ich ... das Klopapier gehört nur mir“ vorführt.

Stephan Zinner hat wieder einmal auf herzerfrischende Art mit seinen Gästen einen speziellen Blick auf unsere Welt geworfen, sehr zu Freude aller Anwesenden. Der Heimweg: Verregnet, nachdenklich und humorvoll beglückt! Auf bald.

Stefan Zinner ist im Rahmen der „Starken Stücke“ aufgetreten. Weiter geht das Programm am Mittwoch, 12. Oktober. Dann steht das a.gon Theater mit dem Schauspiel „Ein Kuss“ auf der Neuburger Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information und in der Stadtbücherei im Bücherturm. Weitere Informationen unter www.neuburg-ist-kultur.de.