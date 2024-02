Streit zwischen Kollegen in Neuburg eskaliert: Es kommt zur Schlägerei

Zwei Arbeitskollegen geraten in Neuburg aneinander. Erst kommt es zum Streit, dann schlagen die Männer aufeinander ein.

Zwei Arbeitskollegen im Alter von 26 und 22 Jahren aus Großmehring und Neuburg sind am Mittwochmittag in einem Betrieb in der Neuburger Ruhrstraße aneinandergeraten. Gegen 12 Uhr kam es Zeugenangaben zufolge in der Firma zu einem ersten Streit der beiden Männer, teilt die Polizei mit. Gegen 14.30 Uhr trafen die beiden Streithähne am Bahnhof in Neuburg erneut aufeinander. Der Streit eskalierte und es kam zu einer Schlägerei.

Arbeitskollegen prügeln sich am Neuburger Bahnhof

Beide erlitten bei der Prügelei leichte, aber sichtbare Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung lehnten sie laut Polizeiangaben jedoch ab. Die Ursache des Streits konnte bislang nicht geklärt werden. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die Kollegen getrennt voneinander wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen gegenseitiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)