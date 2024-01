Vier Sterne für Donauradweg: "Gehört zu den schönsten Radtouren in Deutschland“

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zeichnet den Donauradweg aus. Neuburgs OB Bernhard Gmehling nahm bei der Tourismusmesse CMT in Stuttgart die Bewertung entgegen.

„Unser Donauwanderweg gehört zu den schönsten Radtouren in Deutschland.“ Diese Feststellung von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling untermauert ein neues Zertifikat des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Der Neuburger OB nahm jetzt bei der Tourismusmesse CMT in Stuttgart erfreut die Bewertung mit vier von fünf Sternen entgegen.

Die Fahrradexperten sind die 600 Kilometer zwischen Donaueschingen und Passau abgefahren und haben ihre Eindrücke aufnotiert. Das bestätigte Ergebnis mit vier Sternen gilt als außerordentlich gute Benotung. „Es ist Ansporn und zeigt unsere gute Zusammenarbeit im Verband Deutsche Donau“, findet Oberbürgermeister Gmehling. Er ist Vorsitzender des 1988 in Neuburg gegründeten Tourismusverbandes. Im Oktober lädt er nach Neuburg zu einer Generalversammlung mit Neuausrichtung ein.

Neuburg: Auszeichnung für den Donauradweg

„So ein Zertifikat bekommt man nicht geschenkt“, betont Sabine Malecha. Der Geschäftsführerin des Verbandes Deutsche Donau liegt die Detailauswertung des Fahrradclubs vor. Schwachstellen wie schlechter Untergrund, Hindernisse oder fehlende Beschilderung versucht der Verband sukzessive zu beseitigen. Zuständig sind vor allem die jeweiligen Kommunen und Landkreise. In Bayern müssen sie auch die Beschilderung bezahlen, in Baden-Württemberg übernimmt das das Land. Lange Streckenabschnitte, an denen die Radler die Donau überhaupt nicht zu Gesicht bekommen, soll es künftig kaum mehr geben.

Neuburgs OB Bernhard Gmehling (2.v.r) holte das Vier-Sterne-Zertifikat ab. Mit auf dem Bild (v.l.): Geschäftsführerin Sabine Malecha, Andrea Engel-Benz (Deutscher Fahrradclub), Moderator Frank Hoffmann. Foto: Landesmesse Stuttgart

Neuerdings lässt der Donau-Verband die Radfahrer mit Zählgeräten an ausgewählten Punkten zählen. In Neuburg haben 2023 in Höhe der Schilchermühle rund 13.000 Radfahrer die Zählstelle passiert. Darunter sind natürlich auch einheimische Radler, während andererseits Touristen, die andere Weg wählen, nicht erfasst werden. Im Februar soll dem Donau-Verband die komplette Auswertung vorliegen. Dazu zählt auch die errechnete Wertschöpfung der Radtouristen über Einkäufe und Übernachtungen.

Tourismus in Neuburg: 2023 mehr als 100.000 Übernachtungen

Bisher sind etwa 40.000 bis 50.000 internationale Radtouristen pro Saison für die Donauroute geschätzt worden. Das Marketing auf Online-Plattformen gewinnt weiter an Bedeutung. Etliche Ausflügler klemmen sich ihr Handy an die Lenkstange und fahren mit dem Navi die Donau entlang. Der Tourismusverband verstärkt seine Werbung im Internet und verteilt gleichzeitig Prospekte auf großen Messen wie derzeit auf der „Caravan-Motor-Touristik Stuttgart“ (bis 21. Januar). Sie gilt – mit 30.000 Besuchern täglich - als größte Publikumsmesse für Freizeit und Tourismus. Christiane Dusse, Touristikchefin der Stadt Neuburg, hält dort mit Katharina Krautmann die Stellung und wirbt auch für den kompletten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Weitere Messebesuche wie Anfang März bei der weltweit bedeutenden ITB Berlin werden folgen, damit die Stadt Neuburg ihr Image als Ausflugsstadt bestätigen kann. 2023 jedenfalls ist mit einer Rekordzahl an Anfragen bei der Tourismusinfo und – nicht zuletzt dank des Schloßfestes – mit deutlich über 100.000 Übernachtungen gut gelaufen.

