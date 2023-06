Neuburg

vor 48 Min.

Süße Ernte: Diese Erdbeerfelder in Neuburg sind wieder geöffnet

Laura und Jasmina haben sich frische Erdbeeren von der Engel-Plantage in Heinrichsheim geholt. Die Ernte ist soeben erst gestartet.

Plus 2023 soll ein gutes Jahr für Erdbeeren werden. Zwei Plantagen am Stadtrand von Neuburg sind jetzt wieder geöffnet. Was dort das Kilo jeweils kostet.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Mit dem Sommer hat die Erdbeerzeit begonnen – im Osten der Stadt Neuburg leuchten die süßen Früchte in zwei Feldern. Seit dem Wochenende wird fleißig gepflückt. 2023 verspricht eine gute Ernte.

Die Landwirtsfamilie Engel hat ihre Plantage südlich der Sudetenlandstraße am Ortseingang von Heinrichsheim auf eineinhalb Hektar erweitert. Der Verkauf läuft bisher gut, das Kilo selbst geernteter Erdbeeren kostet 4,60 Euro. Die Firma Appel verlangt heuer fünf Euro, sie betreibt ein Erdbeerfeld bei Fleischnershausen an der Südumgehung.

