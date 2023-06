Traktor-Anhänger kippt um: Glück im Unglück bei Unfall in Neuburg

In Neuburg kippt ein Traktor-Anhänger um. Die Feuerwehr befürchtet, dass Düngemittel auslaufen. Doch die Beteiligten haben Glück im Unglück.

Ein umgekippter Traktor-Anhänger hat am Mittwochvormittag einen Einsatz der Neuburger Feuerwehr ausgelöst. Gegen kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein Traktor in der Adolf-Kolping-Straße offenbar zu schnell um eine Kurve, sodass ein Spritzenanhänger umkippte. Weil der Verdacht bestand, dass Düngemittel auslaufen, rückte die Feuerwehr an.

Unfall in Neuburg: Traktor-Anhänger ohne Düngemittel kippt um

Doch die Beteiligten hatten Glück im Unglück. Laut Kommandant Markus Rieß war der Anhänger kurz zuvor gereinigt worden, sodass lediglich Restmengen an Waschwasser austraten, jedoch keine Düngemittel. Ein Lastwagen mit Kran, der zufällig vor Ort war, richtete den Anhänger wieder auf. Das Traktor-Gespann konnte wieder weiterfahren. Verletzt wurde laut Kommandant Rieß niemand. Die Straße musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. (ands)