Traumgarten Open Air 2023: Worauf sich Elektro-Fans dieses Jahr freuen dürfen

Zum zweiten Mail findet im Rödenhof in Neuburg das Traumgarten Open Air statt. Diesmal stehen einige DJs mehr hinter den Turntables.

Noch immer grinsen Michael Dünstl und Stefan Lindenthal selig vor sich hin, wenn sie an die erste Auflage des Traumgarten Open Airs im vergangenen Jahr denken. „Egal wen man gefragt hat, alle waren restlos begeistert“, sagt Dünstl. Die Frage nach einer Fortsetzung stellte sich den Organisatoren daher gar nicht und so geht die Elektro-Party im Rödenhof am 16. September in ihre wohlverdiente zweite Runde.

Der Biergarten im Neuburger Osten verwandelt sich dann wieder in eine große Spielwiese für Freunde gepflegter elektronischer Tanzmusik. Bunt, schrill und verträumt soll es werden, wenn die Nebelschwaden über die Tanzfläche wabern und sich die Feierwütigen vor dem DJ-Pult drängen. Kleine Anpassung gibt es nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr aber dennoch. Damit keine Kehle allzu lange trocken bleibt, gibt es in diesem Jahr eine zweite Bar, draußen in der aufgepimpten Chill-Out-Area. Dort werden auch die Hungrigen versorgt, für die es in diesem Jahr neben Zieglers Rahmschmankerl auch Pizza gibt. Außerdem stellen die Veranstalter mehr Toiletten zur Verfügung, um die Wartezeiten zu verkürzen.

Traumgarten Open Air im Neuburger Rödenhof geht in die zweite Runde

Auch in Sachen musikalischer Vielfalt legen Dünstl und Lindenthal noch einen Gang zu. Frei nach dem Motto "Darf's ein bisserl mehr sein?" sind in diesem Jahr gleich acht DJs am Start, die die komplette Bandbreite elektronischer Musik von chilligen House-Beats bis zu schepperndem Techno abdecken. "Es gab einige, die es gegen Ende gerne noch eine Ecke wilder gehabt hätten. Dem kommen wir gerne nach", sagt Lindenthal, der auch selbst wieder an den Turntables stehen wird. Unterstützt wird er dabei wie im vergangenen Jahr von den Neuburger DJs Simon Sameson und Keff KRS sowie dem Ingolstädter Duo Klein&Gut. Neu dabei sind in diesem Jahr die DJs Flomat und Ben Anikin, sowie Alex D!ck und PGR vom Spargeltechno-Kollektiv.

Los geht es im Rödenhof am 16. September um 14 Uhr, so haben die Feiernden rund zehn Stunden Zeit sich zu verausgaben, ehe der Traumgarten gegen Mitternacht seine Pforten schließt. Parkplätze direkt am Gelände sind ausreichend vorhanden und, wie schon im vergangenen Jahr, haben die Veranstalter dafür gesorgt, dass das Open Air bei jedem Wetter stattfinden kann.

Der Kartenvorverkauf befindet sich derzeit in der zweiten von drei Phasen, in der die Tickets 12 Euro kosten. Kurzentschlossene müssen 15 Euro für den Eintritt berappen. Sind danach noch Karten übrig, werden diese bis 18 Uhr an Abendkasse erhältlich sein. Die Veranstalter empfehlen jedoch, sich frühzeitig ein Ticket zu sichern, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Alle weiteren Informationen sind auf der öffentlichen Facebook-Seite des Open Airs, unter www.facebook.com/traumgartenopenair zu finden. (AZ)