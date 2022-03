Neuburg

Traumtheater Neuburg startet Hilfsaktionen für Flüchtlinge

Sie haben schon fleißig 71 Päckchen für ukrainische Kinder gepackt: Traumtheater-Chefin Tanja Kolb (rechts) und ihre Truppe an Helferinnen und Helfern.

Plus Das Traumtheater Neuburg zieht mehrere Projekte auf, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen - vom Päckchenpacken bis zur Familien-Patenschaft.

Von Laura Gastl

Tanja Kolb, Leiterin des Traumtheaters in Neuburg, ist überwältigt: Ihr Telefon steht nicht mehr still, regelmäßig trudeln E-Mails und Nachrichten ein – denn die Menschen wollen angesichts des Kriegs in der Ukraine helfen.

