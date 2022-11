TSV-Urgestein Xaver Miller feiert seinen 90. Geburtstag

Einen stolzen Geburtstag feierte in Neuburg TSV-Urgestein Xaver Miller. Wie er seinen Ehrentag feierte.

Dieser Geburtstag wollte gefeiert werden: Xaver Miller aus Neuburg hat die 90 Jahre erreicht. Seine Sportfreunde aus der TSV Jedermann-Sportgruppe waren aus diesem Anlass zum traditionellen Geburtstags-Weißwurst Frühschoppen eingeladen. Das Telefon ging ständig und immer mehr Sportkameraden kamen zum Gratulieren. Für die Stadt überbrachte Dritter Bürgermeister Peter Segeth die Glückwünsche. Der Abteilungsleiter und Sportfreund Josef Zeilmann ehrte Miller und führte in seiner Laudatio die vielen ehrenamtlichen Aufgaben und Aktivitäten an.

Über 55 Jahre ist Miller schon Mitglied im TSV 1986 Neuburg. Bei vielen Sportfesten war er aktiv und als Organisator in der Gruppe und im Verein tätig. Den traditionellen Neuburger Silvesterlauf hat er mit aus der Taufe gehoben. Unzählige Donau-Ries-Läufe hat er nicht nur mit organisiert, sondern ist aktiv dabei gewesen. Als Krönung die Teilnahme an Marathonläufe in München, Athen und New York, im Winter Skifahren und im Sommer am Sportplatz 50-mal das Goldene Sportabzeichen, acht Jahre Abteilungsleiter der damaligen Jedermann-Abteilung und seit 2019 Ehrenmitglied im TSV 1862 Neuburg.

Zeilmann feierte das Geburtstagskind mit einer Urkunde als Ehren-Abteilungsleiter und sagte, dass man ihn weiter wie bisher regelmäßig beim Jeder-Mann-Sport erwarte. Weitere Weggefährten brachten gemeinsame Erlebnisse in Erinnerung. Mit einem von Walter Reil - dem Text der Situation - angepasstem und auf dem Akkordeon begleitetem Volkslied sang die Runde ein Lob auf Miller. (AZ)