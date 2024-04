Neuburg

15:42 Uhr

Typisch weiblich? Mareike Wiening bringt im Birdland das Schlagzeug zum Glühen

Plus Die Schlagzeugerin Mareike Wiening zeigt im Birdland Jazzclub eine ganz eigene Klasse. Die Frage, ob ihre Musik typisch weiblich ist, wird nicht eindeutig beantwortet.

Von Tobias Böcker

Gibt es typisch weibliche Musik, spielen Frauen anders Schlagzeug? Diese Frage stellte sich jüngst bei einem Konzert im Neuburger Jazzkeller. Auf der Bühne des Birdland hatte sich Mareike Wiening an die Drums gesetzt, die Schlagzeugerin hatte sich ihre bekannte Formation um Gitarrist Alex Goodmann, Pianist Lorenz Kellhuber und Bassist Phil Donkins an ihre Seite geholt und präsentierte gedankenschnelle Grooves.

Pausengespräch: "Frauen spielen ganz anders Schlagzeug." - "??" - "Na, ja, sie plustern sich nicht so auf wie manche Männer." Klar: Da steckt eine Genderfalle drin, Achtung Klischee, aber in der Tat: Mareike Wiening spielt ihr Drumset wirklich anders, ganz gleich, ob typisch weiblich oder weil sie halt so ist, wie sie ist: Überlegt, klar, sorgfältig, durchdacht und dabei zugleich sehr flexibel. Ihre Musik, in weiten Teilen sorgfältig durchkomponiert, zugleich mit jeder Menge Raum zur solistischen Entfaltung, spricht mehr den Kopf als die Beine an, die Rhythmen dienen weniger der Unterhaltung und dem Mitwippen, dazu sind sie bisweilen einfach zu vertrackt, als dem Erforschen rhythmischer Strukturen und ihrer Funktion. Immer in Verbindung zu harmonischen und melodischen Elementen, die sich, bei aller jeweiliger Eigenständigkeit, bisweilen unmittelbar aus den Grooves zu entbergen scheinen.

