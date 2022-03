Ukraine-Krieg auch Thema bei Vernissage für polnischen Grafiker Siara in Neuburg

Plus Der polnische Grafiker Tadeusz Michal Siara ist von Kattowitz nach Neuburg gekommen. Bürgermeister Johann Habermeyer spricht bei der Eröffnung seiner Ausstellung über Kultur und Krieg.

Nach den „Sorgen und Einschränkungen des zweiten Pandemie-Winters“ sei es eine besondere Freude, wieder eine Kunstausstellung zu erleben. Bürgermeister Hans Habermeyer teilte diese Freude mit den Besuchern der Vernissage für den polnischen Grafiker Tadeusz Michal Siara. Der international renommierte Künstler macht den Auftakt zur neuen Saison.