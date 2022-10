Neuburg

20:00 Uhr

Ukrainischer Ex-Bürgermeister ist als Flüchtling in Neuburg untergekommen

Plus Andriy Fisak war von 2014 bis 2020 Bürgermeister der ukrainischen Stadt Nikopol. Jetzt lebt er als Flüchtling in Neuburg. So ist allgemein die Lage der Kriegsflüchtlinge im Kreis.

Von Winfried Rein

Die südukrainische Stadt Nikopol ist in der vergangenen Woche zwei Nächte lang mit Granaten und Raketen beschossen worden. Andriy Fisak verfolgt die Kriegsnachrichten mit besonderer Aufmerksamkeit. Er war von 2014 bis 2020 Bürgermeister von Nikopol. Jetzt ist der 51-Jährige Flüchtling und hat mit seiner Familie eine Unterkunft in Neuburg gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

