Unbekannte beschädigen Apothekenschild in Neuburg

Jugendliche haben in Neuburg ein Schild einer Apotheke beschädigt. Am Donnerstagabend beobachteten fünf Zeugen, wie die Jugendlichen einen Ball gegen das Schild warfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei brach ein Teil des Schildes ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Als die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren darauf angesprochen wurden, flüchteten sie sofort. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431 6711-0 entgegen. (AZ)

