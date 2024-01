Wahrheit oder nicht? Ein Blick hinter die Kulissen des Neuburger Faschingskonzertes

Der Neuburger Liederkranz probt fleißig für sein Faschingskonzert. Die Verantwortlichen verraten erste Details, der Rest soll eine Überraschung bleiben.

Bald heißt es wieder „Vorhang auf für die Akteure des Neuburger Liederkranzes!“ Die Jahreszeit, in der der Chor „Neuburger Wahrheiten“ auf die Bühne bringt, ist die fünfte, der Fasching. Und so ist es klar, dass weder ein Baringer Kirchenkonzert, noch flotte Schlossfestsongs auf dem Programm stehen. Was letztendlich so einigermaßen locker und flott aufgeführt werden wird, ist „selbst gemacht“. Dafür braucht es jede Menge Kreativität, Können und Arbeit. Die vier „Macher“ des Faschingskonzertes 2024 lassen sich ein klein bisschen auf die Finger schauen.

Seit Anfang August 2023 weiß Albert Basel, welche Themen auf die Bühne kommen sollen. Er überlegt, wie er die einzelnen Sachverhalte musikalisch umsetzen kann, welche Lieder, Arien, Songs, Chöre dafür geeignet sind. Ist das passende Musikstück gefunden, geht’s an die Umtextung. Da müssen Reime her, betonte Notenwerte sollen mit den Silben harmonieren. Dabei ist immer wichtig, auf wen das Stück zugeschnitten ist, auf Chor oder Solisten. Zufrieden ist er, wenn ein Musikstück so gut zur aktuellen Situation passt, dass man textlich nicht viel ändern muss oder es den Charakter des auftretenden Neuburger Promi musikalisch genau trifft. Leider sind immer weniger klassische Musikstücke allgemein bekannt, sodass der musikalische Witz, der allein durch die Verwendung einer bestimmten Arie oder Chorstelle entsteht, sich den Zuhörern nicht immer gleich erschließt.

Dem musikalischen Leiter des Faschingskonzertes, Martin Göbel, kam die Aufgabe zu, diese Vorgaben in Melodie und Begleitung umzuarbeiten. Dabei steckte der Teufel im Detail. Er musste nachvollziehen, welche Stellen genau gemeint waren, die Songs oder Titel erst mal studieren und dann Text und Noten miteinander kombinieren. Stundenlange Arbeit am Computer bedeutete das. Hinzu kam die Feinarbeit, wenn bei den Proben doch noch an der einen oder anderen Stelle „gefeilt“ werden musste. Seit September probt der Chor die fertiggestellten Chorsätze.

Neuburger Liederkranz probt für Faschingskonzert

Göbel arbeitet mit den Musikern an der Gestaltung und Dynamik. Eine Festigung, die auf auswendige Darbietung hinarbeitet und szenische Umsetzung gehören genauso zu seiner Arbeit, wie das Proben mit den „Solisten“. Dabei begleitet er alles auf dem Piano, gibt Tipps, korrigiert und freut sich, dass alle riesengroße Anstrengungen unternehmen, um das Faschingskonzert zu einem Erlebnis zu machen.

Bernd Fürleger, der erste Vorsitzende des Liederkranzes, arbeitet mit seinem Cousin Basel eng zusammen. Erst starrten ihn die leeren Blätter wochenlang an, als er nach einer verbindenden Rahmenidee suchte. Es dauerte, bis die Figur entstand, die die Neuburger Wahrheiten elegant verbindet. Der „rote Faden“ hält nun alles zusammen, macht es lebendig, lässt Regie und Requisite, aber auch Bildmaterial zu. Heuer kam ihm der Geistesblitz beim Lesen der Neuburger Rundschau.

Lesen Sie dazu auch

Eine unbändige Freude wird erst dann in ihm aufwallen, wenn der Premierenvorhang gefallen ist. Wenn er spürt, dass die Auf- und Abgänge geklappt haben. Wenn keiner hängen geblieben ist. Wenn die Technik funktioniert hat. Wenn es trotz aller Unwägbarkeiten nicht nur geklappt, sondern sowohl dem Publikum, als auch den Akteuren Spaß gemacht hat. Einen nicht aus der Ruhe zu bringenden Dirigenten Göbel, den Technikfreak Ralph Pauli und den Newcomer im Liederkranz, Eberhard Spiess, der zu jedem Problem eine Lösung findet, an seiner Seite zu wissen, das beruhigt Fürlegers Nerven.

Faschingskonzert des Neuburger Liederkranz blickt mit Humor auf die Promis

Auch viel Technik benötigt das Faschingskonzert. Das fängt schon beim Plakat und den Flyern an, die Ralph Pauli wie immer sorgfältig gestaltet. Für ihn ist das Herausforderndste vor allem die Arbeit im Vorfeld. Passende Bildunterstützung muss am PC zusammengebastelt werden. So begleitet er mittels Beamer das Bühnengeschehen optisch. Lichteffekte, Tonverstärkung, aber auch Fotografie und Videoaufzeichnung gehören zu Paulis Aufgaben. Wenn die Vorarbeit mal geschafft ist, wird’s für ihn leichter. Für Pauli aber, der ein Ruhepunkt und Problemlöser hinter den Kulissen ist, ist das kein Problem, denn er macht das ja jetzt schon lange genug, sagt er.

Info: Die Aufführungen finden am Freitag, 19. Januar, und Samstag, 20. Januar, jeweils um 19.30 Uhr im Kolpingsaal (Saalöffnung 18.30 Uhr) statt. Der Kartenvorverkauf läuft über www.neuburger-liederkranz.de und Ringfoto Spiess.