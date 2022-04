Wassertreten in Neuburg ist bald wieder möglich

Das neue Wasserbecken mit Handbecken und mehreren Sickerschächten ist im Stadtgraben in Neuburg gelandet. Mit dem Spielplatz soll das Wasserbecken wieder zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden.

Mit gütigem Blick verfolgt „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp die Arbeiten an seiner Adresse am Stadtgraben in Neuburg. Bald ist dort das Wassertreten wieder möglich.

Das neue Wasserbecken schwebte am Donnerstag in den Stadtgraben in Neuburg ein

Am Donnerstag ist das neue Wassertretbecken zusammen mit Handbecken und mehreren Sickerschächten eingeschwebt. Harald Neumeier von der Stadtsanierung und Sebastian Fiedler inspizierten die Montage. Der Spielplatz am Graben soll zusammen mit den Wasserbecken wieder zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden.

Die Erneuerung gehört zur Sanierung der gesamten Hutzeldörre, die über 600.000 Euro kostet und bis September von der Landschaftsbaufirma Fiedler (Gaimersheim) fertiggestellt werden soll.