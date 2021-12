Weihnachtslieder vor dem Krankenhaus in Neuburg

Ein ganz besonderes Weihnachtskonzert gab es am Sonntag vor den KJF-Kliniken St. Elisabeth in Neuburg.

Der Posaunenchor der Apostelkirche spielte am Sonntagnachmittag Ständchen für die Mitarbeitenden, Patienten und Patientinnen der KJF-Klinik in Neuburg. Die Musiker intonierten Weihnachtslieder wie „Wir sagen euch an den schönen Advent“, „Oh du Fröhliche“ und „Ihr Kinderlein kommet“. Vor allem aus der Kinderklinik kam viel Beifall.

Die Melodien sollen eine Abwechslung sein für die Menschen im Neuburger Krankenhaus

Die Melodien seien als kleine Abwechslung für die Menschen im Krankenhaus in einer schweren Zeit gedacht, sagte Dirigent Bernd Kordetzky.

