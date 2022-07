Wilhelm Hemme mit 99 Jahren gestorben

Plus Wilhelm Hemme war Pionier der Apitherapie, der therapeutischen Anwendung von Bienenprodukten zur Prävention und Behandlung von Krankheiten und Militärhistoriker. Er wird in einem Waldfriedhof beigesetzt.

