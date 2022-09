WM der Unfallrettung in Luxemburg: Feuerwehr Neuburg auf Platz 4

Bei der World Rescue Challenge in Luxemburg erreichen die Neuburger Kameraden den ersten Platz sowohl in der Einzelwertung Medic und Team Standard.

Die Feuerwehr Neuburg hat Deutschland bei der World Rescue Challenge in Luxemburg vertreten. Bei 35 startenden Teams erreichten die Kameraden in der Gesamtwertung "einen hervorragenden vierten Platz", wie Kommandant Markus Rieß unserer Redaktion mitteilte. In der Einzelwertung Medic und Team Standard landeten sie sogar auf dem ersten Platz.

Am Mittwoch hatte sich die Neuburger Feuerwehr auf den Weg nach Luxemburg zu den Weltmeisterschaften der Unfallrettung gemacht. Die Einsatzkräfte rund um Kommandant Markus Rieß starteten in ihrer Disziplin als einziger Vertreter Deutschlands und amtierender deutscher Meister – die Neuburger hatten Ende Mai als Gastgeber die bundesweite Rescue Challenge gewonnen. Nun maßen sich die Feuerwehrler mit Dutzenden Teams aus der ganzen Welt, unter anderem aus Australien, Südafrika, Taiwan und Brasilien.

Die Neuburger Kameraden starteten in insgesamt drei Disziplinen. In der ersten Disziplin "Complex" am Freitag wurden die Helfer mit einem fiktiven Unfallszenario konfrontiert und hatten 30 Minuten Zeit, um die Verletzten zu retten. Am Samstag folgte eine zehnminütige Schnell-Disziplin sowie eine 30-minütige Abschlussaufgabe am Sonntag. Nun geht es für die Einsatzkräfte zurück nach Neuburg.