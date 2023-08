Zeitreise in die 80er: Die Neuburg-Filme kehren ins Kino zurück

Im April zeigte Bernhard Mahler bereits Filme aus dem Neuburg der 80er-Jahre. Nun kehrt die Reihe ins Kino zurück.

Im vergangenen April gab es im Neuburger Kino die Premiere der neuen Neuburg-Filme mit bis dahin unveröffentlichten Aufnahmen aus den 80er-Jahren zu erleben. Die acht angesetzten Vorstellungen waren schnell ausverkauft und so blieben zahlreiche Kartenwünsche unerfüllt. Jetzt gibt es für die Freunde der alten Aufnahmen gute Nachrichten, denn Mitte September zeigt Initiator Bernhard Mahler die Filmraritäten nochmals im Neuburger Kinopalast. Am Sonntag, 17. September, und Montag, 18. September, geht es zurück in das bunte und ereignisreiche Jahrzehnt. Dabei heißt es schnell sein, denn erfahrungsgemäß sind die limitierten Karten auch diesmal rasch vergriffen. Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort.

„Der große Zuspruch zu meinem insgesamt sechsten eigenständigen Programm hat mich im Frühjahr wirklich sehr gefreut“, erzählt Bernhard Mahler und ergänzt: „Die acht Vorstellungen waren für mich wie Familientreffen, bei denen man sich gemeinsam erinnert und miteinander Spaß hat. Leider konnten nicht alle ein Ticket ergattern und so möchte ich jetzt nochmal eine Möglichkeit bieten.“

Neuburg-Filme aus den 80er-Jahren kehren ins Kino zurück

Das Programm beinhaltet sechs Streifen aus einer ganz besonderen Neuburg-Dekade. Los geht's mit einem kurzweiligen 80er-Rundgang durch die Innenstadt. Es folgen der Sparkassen-Neubau, ein Volkfestbesuch, der Donaubrückenbau samt Behelfsbrücke am Ruderclub, eine Stippvisite beim Jagdgeschwader und ein Besuch beim damals legendären Modeball im Kolpinghaus. Kurzum eine spannende Zeitreise, die einem vor allem das damalige Stadtbild und das gesellschaftliche Miteinander vor Augen führt.

Erfolgsgeheimnis der Neuburg-Film-Veranstaltungen ist seit jeher auch die Tatsache, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch diesmal gibt es viele bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert oder diese erstmals entdeckt. Jeder, der in Neuburg zu Hause ist, oder einen persönlichen Bezug zur Stadt hat, bekommt nun wieder die Chance, einen ganz besonderen „Neuburger Kinoabend“ zu erleben.

Ab Dienstag, 29. August, besteht die Möglichkeit, sich die limitierten Karten für eine der beiden geplanten Aufführungen zu sichern. Zum Preis von zehn Euro gibt es die Tickets direkt beim Neuburger Kinopalast – oder per Onlinebuchung unter www.kino-neuburg.de zu kaufen. (AZ)

