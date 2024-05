Zeitreise ins Mittelalter bei den Grünauer Rittertagen

Von Donnerstag bis Sonntag finden die Grünauer Rittertage statt. Was alles geboten ist und wie Karten zu gewinnen sind.

Eine Zeitreise ins Mittelalter bietet von Donnerstag, dem Vatertag, bis Sonntag der Besuch der Rittertage auf Schloss Grünau. Pferdefuhrwerke, Gaukler, Musikanten, Edelleute und Narren werden zu sehen sein.

Vor der Wittelsbacher Kulisse wird es wieder jede Menge historische Darstellungen, Spielleut‘, außergewöhnliche Händler, mit denen man um den Preis feilschen kann, und zwei Pferdeschauspiele bei guter Witterung geben. Dies ist ein Teil des umfangreichen Programms, bei dem auch die passende Musik nicht fehlen wird. Angekündigt sind Musica Immortalis, Cartagena und Zackenflanke. Sie verbinden unter anderem die Melodien des Mittelalters und der Renaissance mit akustischen Instrumenten wie Geige, Schlagwerk und Dudelsack.

Grünauer Rittertage bieten einige Höhepunkte

Handwerker aus den Ländereien demonstrieren Ihr Können und bieten ihre Waren feil. Speis und Trank mit Gauklern, Musikern und Feuerspektakel sind weitere Höhepunkte. Kampfeslustige Rittersleute und Gäste können beim Bogenturnier und beim Schwertkampf ihre Kräfte messen. Auch das Kräuterfräulein Wohlgemuth ist wieder zu Gast und schlägt diesmal sogar Wurzeln mit einem eigenen Lager. Dort bietet sie neben den gewohnten Kräuterführungen rund um das Schloss zwei Workshops an. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Von Donnerstag bis Sonntag finden die Grünauer Rittertage statt. Foto: Hatice Vardar

Parkplätze und Showprogramm sind im Eintrittspreis von zwölf Euro inbegriffen. Ermäßigt kostet die Karte elf Euro. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen vier Euro. Kinder unter sechs Jahren in Begleitung ihrer Eltern haben freien Eintritt. Die Rittertage haben geöffnet am Donnerstag und Freitag von 11 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Weitere Informationen und ein ausführliches Programm sind online unter www.gruenauer-rittertage.de zu finden.

Karten für die Grünauer Rittertage zu gewinnen

Wir verlosen für die Rittertage 4x2 Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Dienstag, 7. Mai, 12 Uhr, eine E-Mail an gewinnen@neuburger-rundschau.de. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)

