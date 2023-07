Der beste Rahmfleck auf dem Schloßfest: Das ist der Liebling unserer Leser

Die Neuburger Rundschau wollte wissen, welchen Rahmfleck die Leserinnen und Leser auf dem Schloßfest am liebsten essen. Jetzt steht der Gewinner fest.

Der Rahmfleck ist ein Neuburger Original. Auf dem Schloßfest besitzt der belegte Teigfladen Kultstatus. Drei Anbieter bereiten den Imbiss vor Ort zu, alle mit ihren speziellen Rezepten, und alle auf ihre Art lecker. Doch an welchem Stand schmeckt der Rahmfleck am besten? Dies wollte die Neuburger Rundschau im Rahmen einer Online-Umfrage wissen. An der nicht repräsentativen Abstimmung unserer Redaktion haben knapp 1300 Nutzerinnen und Nutzer teilgenommen.

Voting: Der beste Rahmfleck auf dem Neuburger Schloßfest kommt von Ziegler

Der Sieger mit insgesamt 569 Stimmen ist das Rahmbrot der Familie Ziegler. Hubert Ziegler (Foto) war an der Erfindung der Spezialität maßgeblich beteiligt. Der Neuburger Ofenbauer gab 1985 den Impuls für die Erfindung des Rahmflecks. Das Original-Rezept hierfür stammt von der Bäckerei Schlegl. (AZ)

Das Rahmbrot von Ziegler kommt bei den Leserinnen und Lesern der Neuburger Rundschau gut an. Foto: Andreas Zidar

