Ausgrabungen in Unterhausen: Neue Erkenntnisse zum Stätteberg

Der Stätteberg bei Unterhausen erzählt eine jahrtausendealte Geschichte. Eine Professorin forschte dort erneut – und ist sich anhand der Funde einer Sache besonders sicher.

Der Stätteberg bei Unterhausen – eine Anhöhe über der Donau mit Resten von uralten Steinbauwerken – war schon alles Mögliche: Römische Siedlung, keltischer Kultplatz und geheimnisvoller Kraftort. Weder die Römer noch die Kelten haben dort, wo die Friedberger Ach in die Donau fließt, gesiedelt – das steht für Carola Metzner-Nebelsick fest. Schon zum dritten Mal nach 2019 und 2021 gräbt die Professorin für Vor- und Frühgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in Zusammenarbeit mit der polnischen Universität Warschau auf dem Stätteberg.

In einer dreiwöchigen Lehrgrabung will sie weitere Beweise dafür sammeln, dass die Anlage schon viel früher entstanden sein muss. Ein teilweise noch vorhandener doppelter Wall grenzt ein 5,5 Hektar großes Areal ein, über einen Kilometer ist der Durchmesser des Ovals. Der Wall ist noch gut im Gelände zu sehen, doch stark überwuchert und mit Bäumen bewachsen. Ein kurzes Stück Fassade des inneren Walls haben die Studenten aus Deutschland, Polen und Italien – unter ihnen auch der Neuburger Samuel Metz – schon freigelegt.

Überreste am Stätteberg in Unterhausen stammen aus dem 14. Jahrhundert v. Chr.

„Der innere Wall ist jünger als der äußere, aber mindestens aus der Zeit des 14. Jahrhunderts vor Christus, also aus der Bronzezeit“, so die Professorin. Der ältere Wall wurde wohl teilweise abgetragen für den Bau des inneren, er ist ein paar Hundert Jahre älter. An Bearbeitungsspuren der Kalksteine ist zu erkennen, dass die Erbauer die Steine direkt aus dem Kalkberg, den die Unterhausener „Felsenspitz“ nennen, geschlagen haben, um dann die tonnenschweren Brocken zu einer zweischaligen Zyklopenmauer aufeinanderzuschichten. Vermutlich war darüber eine mit Pfosten gehaltene Überdachung aus Holz. Das lässt sich an der Lage der Steine noch ablesen, so die Experten.

Genauere Daten erhoffen sich die Archäologen von der Untersuchung der Fundstücke – Knochen von Menschen und Tieren, sowie ein menschlicher Zahn – mit der Radiokarbon-Methode C 14. „Nach dem 12. Jahrhundert vor Christus war hier mit hoher Sicherheit keine Besiedelung mehr“ vermutet Metzner-Nebelsick. Brandspuren sind Beweise dafür, dass die einstige Burg geschleift worden sein könnte und dabei ein großer Brand ausbrach. Das Feuer war so stark, dass der Stampflehm zwischen den Mauern zu roten Ziegelbrocken gebrannt wurde. Viele davon sind in der Nähe der Mauer zu finden, weshalb wohl frühere Ausgräber annahmen, dass die Siedlung römisch gewesen sein könnte.

Die Siedlung am Stätteberg in Unterhausen ist abgebrannt und wurde danach vermutlich verlassen

Nach der Brandkatastrophe sind die Siedler vermutlich weitergezogen. Vielleicht war es in den Donauniederungen zu sumpfig und die Lage auf dem Felsen doch nicht so ideal für Ackerbau. „Vielleicht sind die Siedler nach Neuburg umgezogen.“, so die Professorin. Den innerhalb der Wälle liegenden Brandopferplatz will sie nicht weiter untersuchen. Dort finden sich „jede Menge Tonscherben und Knochenreste“, aber keine Situation, aus der man noch Schlüsse ziehen könnte. Nach einer früheren Ausgrabung wurde die Stelle planiert und ist damit nicht mehr aussagekräftig genug für eine neue Grabung.

Sicher ist für Carola Metzner-Nebelsick, dass es sich bei der Siedlung auf dem Stätteberg um eine der „spektakulärsten Befestigungsanlagen der europäischen Bronzezeit nördlich der Alpen“ handelt. Eine vergleichbare Anlage dieser Art gäbe es auch im istrischen Pula in Kroatien.

Am Freitag war Schluss mit den Grabungen – zumindest für dieses Jahr. Die Funde werden nun ausgewertet. Die Grabungsstelle wird wieder eingepackt und im kommenden Jahr wird es vermutlich weitergehen mit der spannenden Suche nach Beweisen aus 3500 Jahren Geschichte auf dem Stätteberg beim Oberhausener Ortsteil Unterhausen.