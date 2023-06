Obermaxfeld

Nach 88 Jahren weiht die Feuerwehr ihr erstes neues Fahrzeug ein

Plus Die Feuerwehr Obermaxfeld freut sich über das neue Löschfahrzeug. Für die Einweihung bekommt das einen außergewöhnlichen Auftritt.

Von Andrea Hammerl

Nicht überall, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Einen besonderen Gag erlaubte sich die Obermaxfelder Feuerwehr zur Segnung des neuen Feuerwehrautos. Das war in der Fahrzeughalle versteckt, aus der plötzlich Rauch hervorquoll. Das Tor hob sich und unter kräftigem Applaus der zahlreichen Zuschauer fuhr das festlich mit Blumengirlanden geschmückte MLF (mittleres Löschfahrzeug) heraus. 88 Jahre ist es her, dass die Obermaxfelder Wehr ein fabrikneues Löschfahrzeug in Dienst stellen konnte, wie Vorsitzender Georg Forstner betonte. Entsprechend stolz zeigten sich Feuerwehrkameraden wie Bürger und feierten die Fahrzeugsegnung ausgiebig. Das Wetter spielte mit, sodass Forstner augenzwinkernd anmerkte: „Der Himmel ist heute ein Obermaxfelder.“

Den kirchlichen Segen spendeten Pfarrer Thomas Pendanam und Pfarrerin Lisa Kelting, die betonte, es sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen bereit sind, sich für die Sicherheit anderer einzusetzen. Dies sei praktizierte Nächstenliebe.

