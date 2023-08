Belästigung und Drogen: Polizei zieht Bilanz zu Barthelmarkt-Wochenende

Mehrere Einsätze der Polizei waren am Barthelmarkt-Wochenende in Oberstimm nötig. Einer 17-Jährigen wurde unter den Rock gegriffen.

Immer wieder ist die Polizei auf dem Barthelmarkt in Oberstimm eingeschritten, weil es zu Zwischenfällen bei den Besuchern kam. Das geht aus der Bilanz der Polizei zu den ersten beiden Tagen des Volksfestes hervor.

Am ersten Barthelmarkttag, an welchen sommerliche Temperaturen bis spät in die Nacht herrschten, strömten zahlreiche Besucher auf das Festgelände. Der Nachmittag sowie der frühe Abend verliefen Großteiles ohne Sicherheitsstörungen. Gegen 22 Uhr wurden jeweils zwei Polizeibeamte die auf dem Festgelände unabhängig voneinander unterwegs waren von Festbesuchern beleidigt. Die beiden Besucher erwartet jeweils eine Anzeige wegen Beleidung. Sie wurden nach der Aufnahme vom Festgelände verwiesen.

Um 23 Uhr kam es in einem Festzelt zu einer Körperverletzung seitens einer Bedienung zum Nachteil einer Festzeltbesucherin. Die Besucherin wurde dadurch leicht verletzt. Die Bedienung wurde vor Ort von den Verantwortlichen des Zeltes entlassen und bekam ein Hausverbot.

Durch den einsetzende Regen um 23.30 Uhr leerte sich das Festgelände zügig. Kurz vor 24 Uhr wurde ein verletzte Person im Bereich der Manchinger Straße mitgeteilt. Vor Ort wurde eine männliche Person mit einer Kopfplatzwunde und einer oberflächlichen Schnittwunde im Bereich des Oberkörpers entdeckt. Ein unbekannter Täter hatte den Geschädigten mit einem Maßkrug verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen.

Die meisten Besucher feierten einen friedlichen ersten Barthelmarkttag, wobei es – ausgenommen der oben genannten Vorfällen - zu keinen nennenswerten größeren Sicherheitsstörungen gekommen ist.

Mann wird auf Barthelmarkt in Oberstimmt mit Maßkrug verletzt

Auch am zweiten Barthelmarkttag am Samstag wurden insbesondere die Festzelte aufgrund des wechselhaften Wetters stark besucht. Am Nachmittag beleidigte ein junger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen zwei Beamte, die zu Verkehrsmaßnahmen während des Pferderennens eingesetzt waren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Am Abend fiel ein 23-jähriger Besucher aus dem Landkreis Augsburg dem Sicherheitsdienst auf, da er herum pöbelte. Zuvor gab er gegenüber anderen Besuchern an, dass er Betäubungsmittel konsumiert hätte. Bei der Kontrolle konnten Polizeibeamte Betäubungsmittel samt Utensilien sicherstellen. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchen er später missachtete. Während des zweiten Zusammentreffens mit den eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und bedrohte er diese. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und eines Betäubungsmitteldelikts. Zudem musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Ähnlich verhielt sich ein 18-jähriger Mann aus dem Taunus, bei welchem nach einem Streit die Personalien festgestellt werden sollten und er hierbei Widerstand leistete. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde dem Besucher ebenfalls ein Platzverweis erteilt, welchen er kurz darauf ebenfalls missachtete. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten.

Besucherin greift auf Barthelmarkt Polizistin an

Gegen 21.15 Uhr wurde in einem Bierzelt einer 17-Jährigen durch einen 33-jährigen Festbesucher aus dem Landkreis Neuburg mit der Hand unter den Rock gegriffen. Es folgte ein Platzverweis und ihn erwartet eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.

Nach Veranstaltungsende wurde eine eingesetzte Polizeibeamtin Opfer eines tätlichen Angriffes, nachdem ihr Begleiter aufgrund seines unkooperativen und aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden sollte. Bei der Fesselung leistete der Mann Widerstand. Die Begleiterin wollte ihn unterstützen und schlug der Polizeibeamtin mit der flachen Hand ins Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands, die Begleiterin zusätzlich noch wegen tätlichen Angriffs und versuchter Gefangenenbefreiung.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Strafanzeigen kam es immer wieder zu kleineren Sicherheitsstörungen auf den gesamten Abend verteilt. (AZ)