Ostern 2022

vor 19 Min.

Ostern in Neuburg: Hoffnung auf bessere Zeiten

Der Neuburger Stadtpfarrer Herbert Kohler entzündet traditionell am Ostersamstag die Osterkerze vor der Hofkirche in Neuburg.

Plus In diesem Jahr konnten sich Familien wieder ohne Corona-Beschränkungen treffen. „Eine Stunde Jubeln in der Kirche reicht nicht aus“, sagte der Neuburger Kaplan.

Von Winfried Rein

Der Wunsch nach Frieden bestimmte das Osterfest 2022. Alle Geistlichen sprachen vom Krieg in der Ukraine und der Hoffnung auf ein Ende der Gewalt. Nach zwei Pandemiejahren gab es wieder größere Zusammentreffen, denn Familien konnten wieder ohne Beschränkungen beieinander sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .