Leblose Person in der Donau? Umfangreiche Suchaktion

In der Rettungsleitstelle ging die Meldung über eine leblose Person in der Donau in der Gegend bei Pförring ein. 100 Einsatzkräfte suchten - vergeblich.

Eine leblose Person würde im Bereich Pförring-Neustadt in der Donau treiben - diese Mitteilung ging am Donnerstag um 18.40 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Daraufhin liefen umfangreiche Suchmaßnahmen mit rund 100 Einsatzkräften an, berichtet die Polizei. Die Donau wurde im relevanten Bereich von Booten, Einsatzkräften am Ufer und aus der Luft abgesucht. Die Suche verlief ohne Ergebnis, es konnte keine Person festgestellt werden. (AZ)

